Полтавців закликають бути вкрай обережними з газом
Ми можемо отримувати беззаперечні блага газу і не наражати себе на небезпеку, лише неухильно дотримуючись правил безпеки при користуванні газовими приладами.
На жаль, 28 січня у смт. Шишаки стався випадок отруєння природним газом, внаслідок якого постраждало 5 людей, у тому числі дві дитини 2013 та 2016 років народження. Родину доставили до терапевтичного відділення Шишацької центральної районної лікарні. Стан здоров’я потерпілих – задовільний. Обставини події наразі з’ясовуються.
Зважаючи на те, що газ є одним із основних чинників небезпеки, управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації нагадує правила користування газовими приладами та порядок дій при виявленні запаху газу у приміщенні.
Що категорично забороняється робити:
–користуватись несправними або пошкодженими газовими приладами;
–використовувати газові прилади не за призначенням;
–проводити самовільну газифікацію будинку (квартири);
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