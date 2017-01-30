2017 01 30 16:52:31

Полтавців закликають бути вкрай обережними з газом

М и можемо отримувати беззаперечні блага газу і не наражати себе на небезпеку, лише неухильно дотримуючись правил безпеки при користуванні газовими приладами.

На жаль, 28 січня у смт. Шишаки стався випадок отруєння природним газом, внаслідок якого постраждало 5 людей, у тому числі дві дитини 2013 та 2016 років народження. Родину доставили до терапевтичного відділення Шишацької центральної районної лікарні. Стан здоров’я потерпілих – задовільний. Обставини події наразі з’ясовуються.

Зважаючи на те, що газ є одним із основних чинників небезпеки, управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації нагадує правила користування газовими приладами та порядок дій при виявленні запаху газу у приміщенні.

Що категорично забороняється робити:

– користуватись несправними або пошкодженими газовими приладами;

– використовувати газові прилади не за призначенням;

– проводити самовільну газифікацію будинку (квартири);

– дозволяти дітям користуватись газовими приладами;

– залишати без нагляду увімкненими газові прилади навіть на короткий час;

– сушити білизну над запаленою газовою плитою;

– вимикати автоматику безпеки і регулювання газового обладнання;

– користуватись газовими колонками, газифікованими опалювальними печами та іншими приладами при відсутності тяги у димоходах;

– переносити і самовільно ремонтувати газове обладнання у приміщеннях, вносити зміни у конструкцію газових приладів і устаткування;

– змінювати устрій димових і вентиляційних систем (каналів), блокувати вентиляційні канали та інженерні улаштування, що призначені для очищення димоходів.

При виявленні ознак різкої зміни тиску в мережі газопостачання необхідно перекрити вентилі на газовому приладді і крани подачі газу перед ними та негайно повідомити аварійну службу газу.

Як діяти при виявленні запаху газу:

– ні в якому разі не використовуйте сірники, запальнички та інші джерела відкритого вогню;

– не вмикайте світло та будь-які електроприлади;

– не користуйтесь електродзвінками квартир;

– негайно перекрийте вентиль на газовому приладі і кран подачі газу перед ним та провітріть приміщення;

– залиште загазовані приміщення;

– викличте аварійну службу газу за телефоном “104”;

– з прибуттям бригади аварійної газової служби дійте за їх вказівками.

Будьте завжди уважні при користуванні газом, неухильно дотримуйтесь правил експлуатації газових приладів – у цьому запорука безпеки.