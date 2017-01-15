2017 01 15 17:11:54

Нестійкі погодні умови – відлига вдень і заморозки вночі, значне нагромадження снігового покриву на покрівлях будинків сприяють активному утворенню бурульок та призводять до сповзання снігу.

Так, температура повітря коливається на Полтащині +1..0 градусів, та ..-2 градуси.

Комунальні служби не встигають відстежувати й усувати небезпеку падіння бурульок.

Тому мешканцям, йдучи попід будинками та балконами, варто не лише дивитися під ноги, а й поглядати угору.

Дотримання цих основних заходів безпеки та порад дозволить уникнути трагічних наслідків.