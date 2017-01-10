Полтавців просять бути уважними, через загрозу падіння бурульок
У зв’язку з мінливістю погодних умов та перепадом температури, на дахах будинків нагромадилися снігові маси й утворилися бурульки, які становлять загрозу для життя людей.
З метою недопущення нещасних випадків, травмування, смертей людей, пошкодження автомобілів та іншого майна, Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна організація №2» Полтавської міської ради звертається до мешканців міста з проханням бути уважними та обережними!
Звертаємо увагу, що вірогідність травмування є найбільшою поблизу багатоповерхових будинків.
Проходячи повз багатоповерхівки чи припарковуючи автомобіль біля них, рекомендуємо переконатися у відсутності загрози падіння льодових наростів, бурульок, нагромадження снігу, дотримуватися основних правил безпеки, а саме:
• не ходити близько під дахами будівель, під балконами;
• та не ігнорувати попереджувальні стрічки, якими огороджені місця з високою імовірністю падіння снігу та льоду;
• обходити потенційно небезпечні місця.
Прохання до водіїв: припарковуйте свої автомобілі лише у спеціально відведених для цього місцях!
Прохання до батьків: проводьте превентивні бесіди зі своїми дітьми щодо небезпеки падіння бурульок, льоду та снігу з дахів будинків.
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