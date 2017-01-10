2017 01 10 12:36:51

Полтавців просять бути уважними, через загрозу падіння бурульок

У зв’язку з мінливістю погодних умов та перепадом температури, на дахах будинків нагромадилися снігові маси й утворилися бурульки, які становлять загрозу для життя людей.

З метою недопущення нещасних випадків, травмування, смертей людей, пошкодження автомобілів та іншого майна, Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна організація №2» Полтавської міської ради звертається до мешканців міста з проханням бути уважними та обережними!

Звертаємо увагу, що вірогідність травмування є найбільшою поблизу багатоповерхових будинків.

Проходячи повз багатоповерхівки чи припарковуючи автомобіль біля них, рекомендуємо переконатися у відсутності загрози падіння льодових наростів, бурульок, нагромадження снігу, дотримуватися основних правил безпеки, а саме:

• не ходити близько під дахами будівель, під балконами;

• та не ігнорувати попереджувальні стрічки, якими огороджені місця з високою імовірністю падіння снігу та льоду;

• обходити потенційно небезпечні місця.

Прохання до водіїв: припарковуйте свої автомобілі лише у спеціально відведених для цього місцях!

Прохання до батьків: проводьте превентивні бесіди зі своїми дітьми щодо небезпеки падіння бурульок, льоду та снігу з дахів будинків.