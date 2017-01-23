2017 01 23 19:16:03

Полтавців безплатно вчитимуть ІТ- технологіям

Проект Technology Nation оголошує набір в нові навчальні групи у м. Полтава.

Полтавцям пропонують безплатне навчання основам програмування на базі курса CS50 від Гарвардського університету за підтримки досвідчених менторів.

Курси проводитимуть на базі Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського . Початок занять в лютому.

Аби взяти участь у проекті потрібно 1) Зарееструватися за посиланням

http://brainbasket.org/technology-nation/

2) Виконати тестове завдання ( інформація прийде на пошту після реестрації)

3) Очикувати листа від організаторів про зарахування в группу.

Всіх охочих запршують завтра 24 січня о 18:00 на вул. Чорновола (Куйбишева) 12, ТРЦ Олімп, 2 поверх