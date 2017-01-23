Полтавців безплатно вчитимуть ІТ- технологіям

Проект Technology Nation оголошує набір в нові навчальні групи у м. Полтава.
Полтавцям пропонують безплатне навчання основам програмування на базі курса CS50 від Гарвардського університету за підтримки досвідчених менторів.
Курси проводитимуть на базі Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського . Початок занять в лютому.
Аби взяти участь у проекті потрібно 1) Зарееструватися за посиланням http://brainbasket.org/technology-nation/ 2) Виконати тестове завдання ( інформація прийде на пошту після реестрації) 3) Очикувати листа від організаторів про зарахування в группу.
Всіх охочих запршують завтра 24 січня о 18:00 на вул. Чорновола (Куйбишева) 12, ТРЦ Олімп, 2 поверх
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