2017 01 04 11:28:43

Полтавці зустріли Новий 2017 рік разом (ФОТО)

З 31 грудня на 1 січня сотні полтавців зібралися на Театральній площі, щоби відзначити Новий рік. Аби по-особливо зустріти 2017-й, до міської ялинки прийшли і дорослі, і діти, і, навіть, люди похилого віку.

Новорічні привітання Діда Мороза та Снігуроньки, вокальні та хореографічні виступи, тепла атмосфера, запальні емоції – усе це включала концертна програма, яку підготували для мешканців міста управління культури. Та найголовніше, що чекало на полтавців – драйвова дискотека. Тож, до головної ялинки міста прийшли навіть ті, хто звик відзначати свято в сімейному колі, вдома:

– Вперше, за все своє життя я прийшла в новорічну ніч сюди, – розповідає полтавка Наталія Лаптєва. – Очікування справдились, тут дійсно чудово. Атмосфера тут проста та тепла.

З привітаннями до усіх присутніх на святі полтавців звернувся головний персонаж новорічного дійства Дід Мороз:

– Бажаю, щоб 2017 був кращим за 2016. Бажаю Полтаві мирного неба над головою, а всім полтавцям – здійснення найзаповітніших мрій!