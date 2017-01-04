Полтавці зустріли Новий 2017 рік разом (ФОТО)

З 31 грудня на 1 січня сотні полтавців зібралися на Театральній площі, щоби відзначити Новий рік. Аби по-особливо зустріти 2017-й, до міської ялинки прийшли і дорослі, і діти, і, навіть, люди похилого віку.
Новорічні привітання Діда Мороза та Снігуроньки, вокальні та хореографічні виступи, тепла атмосфера, запальні емоції – усе це включала концертна програма, яку підготували для мешканців міста управління культури. Та найголовніше, що чекало на полтавців – драйвова дискотека. Тож, до головної ялинки міста прийшли навіть ті, хто звик відзначати свято в сімейному колі, вдома:
– Вперше, за все своє життя я прийшла в новорічну ніч сюди, – розповідає полтавка Наталія Лаптєва. – Очікування справдились, тут дійсно чудово. Атмосфера тут проста та тепла.
З привітаннями до усіх присутніх на святі полтавців звернувся головний персонаж новорічного дійства Дід Мороз:
– Бажаю, щоб 2017 був кращим за 2016. Бажаю Полтаві мирного неба над головою, а всім полтавцям – здійснення найзаповітніших мрій!
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+