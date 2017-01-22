Полтавці “живим ланцюгом” з’єднали два береги Ворскли
З нагоди Дня соборності України полтавці створили символічний живий ланцюг чере Ворсклу. Вони зібралися на мосту, поблизу Південного вокзалу, щоб створити живий ланцюг, символізуючи неподільнусть України.
Дві колони учасників заходу одночасно вирушили з різних кінців моста з гаслом “Одна, єдина соборна Україна!”. З патріотичною символікою вони трималися за руки та співали Гімн України.
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