Полтавці у складі збірної України з тхеквондо їдуть на Дитячий чемпіонат Європи
Вихованці Полтавської ДЮСШ №4 відділення тхеквондо взяли участь Всеукраїнському зимовому спаринговому зборі, який відбувся у місті Харків 14 січня. Уже на початку лютого представники ДЮСШ в складі Національної збірної України будуть змагатись за нагороди Дитячого Чемпіонату Європи що відбудеться в Туреччині. Про це повідомили у Полтавській міській раді.
Під керівництвом старших тренерів збірної України та особистих наставників спортсмени проводили поєдинки. Більше 400 спортсменів з 16 міст України взяли участь навчальних сутичках. Одною з найчисельніших на зборах була команда Полтавської спортивної школи – 26 спортсменів разом зі своїми наставниками Андрієм Нечитайло, Михайлом Шамян, Вікторією Терещенко та Юрієм Шавиро вдосконалювали свої вміння.
Основна мета – підвищення спортивної майстерності для подальшого та успішного виступу в спортивних змаганнях сезону 2017 року. Тренери ознайомили присутніх зі змінами в правилах змагань з тхеквондо (ВТФ), які будуть діяти вже з цього року. Кожен охочий міг себе спробувати провести поєдинок за новими правилами та новою системою підрахунку балів.
– Для наших вихованців це перш за все досвід, який дає змогу відпрацювати техніки з різними суперниками, – зауважив старший тренер відділення тхеквондо Полтавської КЗ ДЮСШ № 4 Юрій Шавиро. – Інколи наші тренери свідомо вибирали учня партнерів важче та доросліше. Щоб діти не хвилювались за результат, а відпрацьовували свої комбінації – так звані «коронні удари». В багатьох це виходило! Вже на початку лютого представники ДЮСШ в складі Національної збірної України будуть змагатись за нагороди Дитячого Чемпіонату Європи що відбудеться в Туреччині. Наші учні спробували спарингувати в шоломах, які скоріш за все будуть використовуватись на Чемпіонаті Європи. Розумію, що мало часу для підготовки враховуючі всі нововведення з правилами змагань та захисні шоломи. Тож найближчі тижні будемо трошки змінювати тактику поєдинку та займатись спеціальними вправами для кращого виступу на престижних змаганнях.
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