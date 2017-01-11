Полтавці швидко поповнюють контейнери для вживаного одягу
За три місяці полтавці назбирали більше тонни речей для малозабезпечених та переселенців. Акція “ОдежиНа” стартувала 17 жовтня минулого року, тоді в Полтаві встановили два контейнери для уживаних речей в ТРЦ «Київ» та «Злато місто».
Як розповіла координатор проекту Крістіна Криженко, полтавці дуже швидкр наповнюють контейнери.
«З моменту встановлення контейнерів не було жодного факту вандалізму. Якщо ми розраховували спустошувати бак раз н а місяць, то робимо це двічі на тиждень», – сказала координатор проекту Христина Криженко.
Серед речей, як одяг для дорослих так і дитячий. А ще Книжки, валізи та іграшки. Попитом користується чоловіче взуття 43-го розміру і вище та верхній одяг.
З речей непридатних для вживання виготовляють маскувальні сітки для бійців АТО.
На цьому ініціатори проекту зупинятися не збираються, планують цього року встановити ще 2-3 баки.
Усі зібрані речі активісти передивляються та сортують. Після сортування речі передають, клієнтам Центру адаптації для бездомних осіб та звільнених із місць позбавлення волі, сім’ям, що опинилися у складних життєвих умовах, переселенцям, пацієнтам психіатричної лікарні, дитбудинкам та інтернатам.
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