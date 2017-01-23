2017 01 23 21:28:13

Полтавці просять запустити нічні рейси тролейбуса

Відповідна петиція з’явилася на сайті міської ради. Ініціатор звернення: Олександр Устьян.

У звернені пропонують, щоб маршрут нічного тролейбусу зв’язав центр міста з двома залізничними вокзалами автостанцією місцями праці та відпочинку.

«З 23 години вечора до 6 години ранку на залізничних вокзалах міста приходить та відходить 15 потягів а з автовокзалу більше трьох десятків автобусів. На даний час нічні тролейбуси вже курсують в містах Київ Рівне Житомир Хмельницький», – йдеться в повідомленні.

Аби втілити це в життя потрібно зібрати 250 підписів.