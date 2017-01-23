Полтавці просять запустити нічні рейси тролейбуса

Відповідна петиція з’явилася на сайті міської ради. Ініціатор звернення: Олександр Устьян.
У звернені пропонують, щоб маршрут нічного тролейбусу зв’язав центр міста з двома залізничними вокзалами автостанцією місцями праці та відпочинку.
«З 23 години вечора до 6 години ранку на залізничних вокзалах міста приходить та відходить 15 потягів а з автовокзалу більше трьох десятків автобусів. На даний час нічні тролейбуси вже курсують в містах Київ Рівне Житомир Хмельницький», – йдеться в повідомленні.
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