MENU
Полтавщина, Суспільство



2017 01 23 21:28:13

Полтавці просять запустити нічні рейси тролейбуса

14496526529161-r695x430

Відповідна петиція з’явилася на сайті міської ради.  Ініціатор звернення: Олександр Устьян.

У звернені пропонують, щоб маршрут нічного тролейбусу зв’язав  центр міста з двома залізничними вокзалами автостанцією місцями праці та відпочинку.

«З 23 години вечора до 6 години ранку на залізничних вокзалах міста приходить та відходить 15 потягів а з автовокзалу більше трьох десятків автобусів. На даний час нічні тролейбуси вже курсують в містах Київ Рівне Житомир Хмельницький», – йдеться в повідомленні.

Аби втілити це в життя потрібно зібрати 250 підписів.

 

Loading...

50 queries in 0,397 seconds.