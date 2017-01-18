Полтавці подали 238 анкет на службу в поліцію, 60 з яких – на вакансію оперуповноваженого

Алгоритм дій, який рекомендує виконати фахівець сектору:
клікнути «ОГОЛОШЕННЯ Запрошуємо на службу в поліції на вакантні посади до підрозділів ГУНП в Полтавській області»;
уважно ознайомитися з переліком посад та вимогами до них; з порядком заповнення анкети; з послідовністю і змістом етапів відбору; з пакетом документів, які необхідно подати до сектору з відбору
обрати відповідне гіперпосилання на останній сторінці «ЗАПОВНИТИ АНКЕТУ ONLINE НА ВАКАНСІЮ…» (залежно від підрозділу, обраного кандидатом)
Ірина Моргун також звернула увагу, що для кожної посади можуть бути передбачені додаткові обов’язкові вимоги. Для прикладу: для оперативників та слідчих – вища юридична освіта, а для групи реагування патрульної поліції – водійське посвідчення, як мінімум категорії В.
Після заповнення анкети, для зручності та економії часу, фахівці сектору радять зареєструватися за телефонами: (0532) 51-74-70, 51-75-05. Потенційному кандидатові буде призначено час для попередньої бесіди. При собі інспектор радить мати пакет документів, зазначених у переліку, а також дві години вільного часу для дотримання всіх формальностей.
Адреса для прийняття документів: м.Полтава, вул. Пушкіна, 83 (адміністративний корпус № 2 ГУНП в Полтавській області (спортивний комплекс).
Аби збільшити свої шанси, Сергій Гаврик закликає усіх бажаючих подавати анкети на кілька вакантних посад, за умови відповідності кандидата критеріям відбору.
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