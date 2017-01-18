2017 01 18 15:50:47

Полтавці подали 238 анкет на службу в поліцію, 60 з яких – на вакансію оперуповноваженого

Станом на 18 січня зареєстровано 238 анкет, понад 60 з яких – на вакансію оперуповноваженого. Реєстрація анкет триватиме до 26 січня включно.Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

Як повідомив начальник управління кадрового забезпечення поліції області Сергій Гаврик радить не зволікати і дотримуватися умов конкурсного процесу.

Інспектор сектору з організації відбору та проведення атестації поліцейських Ірина Моргун роз’яснила, що зареєструвати анкету можна на сайті Головного управління Нацполіції Полтавщини.

Алгоритм дій, який рекомендує виконати фахівець сектору:

клікнути « ОГОЛОШЕННЯ Запрошуємо на службу в поліції на вакантні посади до підрозділів ГУНП в Полтавській області»;

уважно ознайомитися з переліком посад та вимогами до них; з порядком заповнення анкети; з послідовністю і змістом етапів відбору; з пакетом документів, які необхідно подати до сектору з відбору

обрати відповідне гіперпосилання на останній сторінці « ЗАПОВНИТИ АНКЕТУ ONLINE НА ВАКАНСІЮ…» (залежно від підрозділу, обраного кандидатом)

Ірина Моргун також звернула увагу, що для кожної посади можуть бути передбачені додаткові обов’язкові вимоги. Для прикладу: для оперативників та слідчих – вища юридична освіта, а для групи реагування патрульної поліції – водійське посвідчення, як мінімум категорії В.

Після заповнення анкети, для зручності та економії часу, фахівці сектору радять зареєструватися за телефонами: (0532) 51-74-70, 51-75-05. Потенційному кандидатові буде призначено час для попередньої бесіди. При собі інспектор радить мати пакет документів, зазначених у переліку, а також дві години вільного часу для дотримання всіх формальностей.

Адреса для прийняття документів: м.Полтава, вул. Пушкіна, 83 (адміністративний корпус № 2 ГУНП в Полтавській області (спортивний комплекс).

Аби збільшити свої шанси, Сергій Гаврик закликає усіх бажаючих подавати анкети на кілька вакантних посад, за умови відповідності кандидата критеріям відбору.