Полтавці підтримують акцію “Зігрій! Поділись теплом”

Віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко закликав власників кав’ярень, рестораторів та всіх небайдужих українців долучитись до всеукраїнської акції “Зігрій! Поділись теплом”.
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