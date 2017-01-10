2017 01 10 23:29:22

Полтавці підтримують акцію “Зігрій! Поділись теплом”

Віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко закликав власників кав’ярень, рестораторів та всіх небайдужих українців долучитись до всеукраїнської акції “Зігрій! Поділись теплом”.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він також зазначив, що акція стартувала в Житомирі, і за день понад 50 людей запросили до кав’ярні зігрітися та безкоштовно пригостили гарячими чаєм або кавою.

До акції також долучилася й «Львівська кав’ярня».