2017 01 18 20:04:42

Полтавці можуть придбати арештоване майно

Придбати арештоване майно можна он-лайн за допомогою СЕТАМ. Держпідприємство “Система електронних торгів арештованим майном” підпорядковане Міністерству юстиції. За допомогою СЕТАМ виконавча служба Мін’юсту продає активи боржників.

Торгують майном у формі аукціону. Учасники обирають певний лот і торгуються за нього. На сайті СЕТАМу лоти погруповані за рубриками: «Нерухомість», «Транспорт», «Електроніка», «Мода/стиль» та інше. На сайті продають різноманітні речі з усієї України. Запровадило Міністерство юстиції цю систему в квітні 2014 року.

Як розповіла начальник головного територіального управління юстиції Полтавщини Ірина Пашко всього до СЕТАМ внесли 984 лоти на загальну суму 113 610 186 грн. Нині на реалізації залишилося 373 лоти.

«Якщо вам потрібно праска, холодильник, автомобіль, будь-що, човен, весло. Все це можна купи он-лайн. На товар можна подивитися перед тим, як ви його придбаєте», – розповіла Ірина Пашко.

Протягом 2016 року реалізували 226 лотів.