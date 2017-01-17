Полтавці можуть пройти безкоштовний англомовний онлайн-курс першої допомоги дітям

23 січня на платформі Future Learn стартує безкоштовний 2-тижневий онлайн-курс «Перша допомога немовлятам і дітям» від Міжнародної Федерації Червоного Хреста і Півмісяця.

Щороку близько 830 000 дітей гинуть через випадкові травми – ДТП, утоплення, опіки, отруєння або падіння. Коли поруч немає медика, члени сім’ї, вихователі та вчителі повинні першими, зреагувати на нещасні випадки. Саме їх своєчасні і ефективні дії рятують життя.

На цьому курсі слухачі навчаться надавати першу медичну допомогу, у тому числі серцево-легеневу реанімацію, у п’яти найбільш поширених випадках травм і ушкоджень:

дитина подавилася;

кровотеча;

опіки;

рани і садна;

зупинка серця.

Цей курс призначений для людей, які працюють або живуть з дітьми – члени сім’ї, вихователі і вчителі. Жоден попередній досвід надання першої медичної допомоги не потрібен.

Мова навчання – англійська.

Якщо потрібно – є можливість придбати довідку про участь. Організатори наголошують – щоб бути сертифікованим спеціалістом, необхідно контактувати з місцевими осередками, дізнатися про доступні навчальні програми і тренінги з першої медичної допомоги.

Усі подробиці і сам курс за цим посиланням: https://www.futu relearn.com/cour ses/child-first- aid

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