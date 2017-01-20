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Полтавщина, Суспільство



2017 01 20 20:52:21

Полтавці можуть безкоштовно отримати  інформацію про правову освіту

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На Полтавщині випускають безкоштовний щомісячник юридично-просвітницького спрямування “Правовий вісник” . Його засновником є ГТУЮ Полтавщини.

Як повідомила начальник  ГТУЮ  області Ірина Пашко, у ньому розміщують питання з якими на особистому прийому, у громадську приймальню, створену при ГТУЮ звертаються люди.

Шорку  виходить 12 номерів газети, які  розміщені в електронному вигляді на веб-сайті відомства.

У 2016 році Управління провело 398 правоосвітніх заходів, розробило 28 методичних матеріали на правову тематику.

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