2017 01 14 13:49:35

Один з найбільших провайдерів України компанія “Воля” просить вибачення у полтавців за тимчасові незручності щодо відсутності інтернету і телебачення.

“Роботи по відновленню сервісів на місці пошкодження телекомунікаційної мережі компанії в Полтаві проводилися всю ніч. Ситуацію ускладнюють погодні умови”, – сказано у повідомленні компанії.

Зараз фахівці проводять заміну кабеля на частині телекомунікаційної мережі, щоб відновити городянам доступ до телепрограм та Інтернет

У зв’язку з масштабним пошкодженням роботи по усуненню аварії триватимуть до 15:00.

Нагадаємо, з вечора пятниці, частина полтавців залишилася без інтернету і телебачення.