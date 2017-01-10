2017 01 10 09:42:40

Полтавський художній музей встановив нові ціни на квитки та послуги

Як повідомляє Полтавщина туристична , з 1-го січня в Полтавському художньому музеї (галереї мистецтв) ім. М. Ярошенка встановлені нові тарифи на вхідні квитки, екскурсії та додаткові послуги.

Ціна вхідних квитків:

Огляд виставок 1-го поверху

для дорослих – 20.00 грн.

для учнів та студентів – 10.00 грн.

Огляд виставок 2-го поверху

для дорослих – 20.00 грн.

для учнів та студентів – 10.00 грн.

(діти до шести років – безкоштовно)

Екскурсійне обслуговування (1 академічна год.):

для всіх категорій відвідувачів – 80.00 грн.

Нічна екскурсія – за додатковою угодою на надання платних послуг

Екскурсія по місту – 400.00 грн. – 3 години.

Фотозйомка – 20.00 грн. (ціна вхідного квитка)

Професійна відеозйомка – 250.00 грн. (одна академічна година)

Професійна фотозйомка – 250.00 грн. (одна академічна година)

Наукова консультація (довідка, пояснення, підбір літератури) – 80 грн. (ціна екскурсійної путівки).

Надання експертного висновку (довідка для вивозу за кордон творів образотворчого мистецтва) – 80.00 грн. за одиницю.

Надання послуг по проведенню і організації заходів – 1000 грн за одну годину (за окремою угодою).

Контактні тел.: (0532) 56-07-31, 56-17-24