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Культура, Полтавщина, Суспільство



2017 01 10 09:42:40

Полтавський художній музей встановив нові ціни на квитки та послуги

 

 

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Як повідомляє Полтавщина туристична, з 1-го січня в Полтавському художньому музеї (галереї мистецтв) ім. М. Ярошенка встановлені нові тарифи на вхідні квитки, екскурсії та додаткові послуги.

Ціна вхідних квитків:
Огляд виставок 1-го поверху
для дорослих – 20.00 грн.
для учнів та студентів – 10.00 грн.
Огляд виставок 2-го поверху
для дорослих – 20.00 грн.
для учнів та студентів – 10.00 грн.
(діти до шести років – безкоштовно)
Екскурсійне обслуговування (1 академічна год.):
для всіх категорій відвідувачів – 80.00 грн.
Нічна екскурсія – за додатковою угодою на надання платних послуг
Екскурсія по місту – 400.00 грн. – 3 години.
Фотозйомка – 20.00 грн. (ціна вхідного квитка)
Професійна відеозйомка – 250.00 грн. (одна академічна година)
Професійна фотозйомка – 250.00 грн. (одна академічна година)
Наукова консультація (довідка, пояснення, підбір літератури) – 80 грн. (ціна екскурсійної путівки).
Надання експертного висновку (довідка для вивозу за кордон творів образотворчого мистецтва) – 80.00 грн. за одиницю.
Надання послуг по проведенню і організації заходів – 1000 грн за одну годину (за окремою угодою).

Контактні тел.: (0532) 56-07-31, 56-17-24

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