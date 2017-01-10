Полтавський художній музей встановив нові ціни на квитки та послуги
Як повідомляє Полтавщина туристична, з 1-го січня в Полтавському художньому музеї (галереї мистецтв) ім. М. Ярошенка встановлені нові тарифи на вхідні квитки, екскурсії та додаткові послуги.
Ціна вхідних квитків: Огляд виставок 1-го поверху для дорослих – 20.00 грн. для учнів та студентів – 10.00 грн. Огляд виставок 2-го поверху для дорослих – 20.00 грн. для учнів та студентів – 10.00 грн. (діти до шести років – безкоштовно) Екскурсійне обслуговування (1 академічна год.): для всіх категорій відвідувачів – 80.00 грн. Нічна екскурсія – за додатковою угодою на надання платних послуг Екскурсія по місту – 400.00 грн. – 3 години. Фотозйомка – 20.00 грн. (ціна вхідного квитка) Професійна відеозйомка – 250.00 грн. (одна академічна година) Професійна фотозйомка – 250.00 грн. (одна академічна година) Наукова консультація (довідка, пояснення, підбір літератури) – 80 грн. (ціна екскурсійної путівки). Надання експертного висновку (довідка для вивозу за кордон творів образотворчого мистецтва) – 80.00 грн. за одиницю. Надання послуг по проведенню і організації заходів – 1000 грн за одну годину (за окремою угодою).
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