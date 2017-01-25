2017 01 25 11:41:20

Полтавський адвокат допоміг встановити опікунство над недієздатною особою

Щоб вберегти свою доньку в правовому полі та захистити її права та інтереси в подальшому, мати звернулась до Першого полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за правовою допомогою. Юристи місцевого центру роз’яснили про необхідність звернення до суду, щоб встановити опіку над своєю донькою.

Внаслідок перенесеної нейроінфекції вона з дитинства страждає на тяжке хронічне психічне здоров’я. Внаслідок наявної хвороби неодноразово лікувалася у різних медичних закладах, однак, стан її психічного здоров’я з часом тільки погіршувався. Як наслідок – інвалідність І групи з дитинства.

Від народження і по цей час біля неї знаходиться її мати, яка постійно доглядає свою важко хвору доньку, піклується про неї та надає всю необхідну допомогу в повсякденному житті.

Недієздатність – це втрата здатності здійснювати особою цивільні права та обов’язки внаслідок тяжкого порушення психічного стану. Критерії недієздатності психічно хворих визначені в Цивільному кодексі України. Відповідно до ч.1 ст.241 ЦПК України суд, ухвалюючи рішення про визнання фізичної особи недієздатною, встановлює над нею опіку і за поданням органу опіки та піклування призначає їй піклувальника чи опікуна.

Оскільки заявниця не мала коштів на оплату послуг адвоката та не мала достатніх юридичних знань, їй було надано адвоката за рахунок держави – Мусіяку Олександра Володимировича.

Адвокат допоміг зібрати документи, склав відповідну заяву до суду та представив інтереси своєї клієнтки в суді.

Завдяки професійним діям адвоката та об’єктивного і неупередженого підходу суду до вирішення справи, доньку заявниці було визнано недієздатною, встановлено над нею опіку та призначено заявницю опікуном своєї дитини (рішення Полтавського районного суду Полтавської області від 24 листопада 2016 року)

Таким чином, законні права та інтереси недієздатної особи офіційно захищені її матір’ю.