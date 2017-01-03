Полтавських водіїів закликають не сідати за кермо у нетверезому стані
Аби убезпечити себе від біди та не потрапити у неприємні ситуації під час святкування новорічних та різдвяних свят, поліція Полтавщини нагадує водіям неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху, зважати на погодні умови та пам’ятати, що керування транспортними засобами у нетверезому стані є неприпустимим.
Правоохоронці несуть службу в посиленому режимі та готові надати допомогу кожному, хто її потребує. Щодня працівники поліції виявляються факти керування автотранспортом у стані сп’яніння. Так, з початку року поліцейськими дорожньо-патрульної служби вже задокументовано 5 фактів керуванням транспортними засобами водіями у нетверезому стані. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.
Тож правоохоронці закликають водіїв буди відповідальними, дисциплінованими, сумлінно дотримуватися Правил дорожнього руху та за жодних обставин не сідати за кермо напідпитку. Пам’ятайте – керування в стані сп’яніння є небезпечним не тільки для самого водія, але й оточуючих.
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