2017 01 11 11:45:31

Полтавських школярів запрошують на кейс-практикум з анімації

13 січня о 10.30 школярів запрошують до Бібліотеки Гончара (вул. О. Гончара 25-а) на КЕЙС-ПРАКТИКУМ ІЗ АНІМАЦІЇ.

Анімація як особливий вид кіномистецтва стане темою чергової зустрічі студії медіакультури та грамотності для молоді «Відкритий простір». На відміну від ігрового кіно, у кадрі анімаційного фільму живе не актор, а малюнок, чи лінія, чи лялька. Створити ж найпростіше анімаційне відео може кожен охочий.