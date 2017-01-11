Полтавських школярів запрошують на кейс-практикум з анімації
13 січня о 10.30 школярів запрошують до Бібліотеки Гончара (вул. О. Гончара 25-а)на КЕЙС-ПРАКТИКУМ ІЗ АНІМАЦІЇ.
Анімація як особливий вид кіномистецтва стане темою чергової зустрічі студії медіакультури та грамотності для молоді «Відкритий простір». На відміну від ігрового кіно, у кадрі анімаційного фільму живе не актор, а малюнок, чи лінія, чи лялька. Створити ж найпростіше анімаційне відео може кожен охочий.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+