2017 01 24 21:07:05

Полтавських дітлахів запрошують на тренування з футболу

У центрі Полтави відкрили нову футбольну секцію для дошкільнят від двох з половиною років – “Футбасик”.

Про це повідомили на сторінці групи в соцмережі.

Свої сили у футболі можуть випробувати діти наймолодшого віку. Запрошують як хлопців так і дівчат. Школа працює за адресою: вулиця Гоголя, 34.

Для дітей тут створили належні умови: штучний газон площею 60 квадратних метрів, маленькі ворота, спеціальна програма занять, які тривають 45 хвилин. Малюкам видають навіть справжню футбольну форму – футболку, шорти та гетри. А наприкінці кожного тренування бонус – дітлахи мають вивчити кілька нових слів англійською мовою!