2017 01 06 23:17:34

Полтавські тхеквондисти потрапили до складу національної збірної України на 2017 рік

Федерація тхеквондо України оголосила склад збірної команди України на 2017-й рік. Серед кращих спортсменів країни опинилися і четверо представників Полтавщини.

До основного складу збірної потрапив кременчужанин Олександр Лизун (тренер Володимир Лизун). До резервного складу — полтавка Катерина Погребняк (тренери Михайло та Роланд Шамян) і кременчужанка Дар’я Кареліна (тренер Василь Карелін). Також до основного складу збірної Інваспорт потрапив полтавець Вадим Боярин (тренер Юрій Шавиро), повідомляє «Полтавщина Спорт»