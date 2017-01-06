Полтавські тхеквондисти потрапили до складу національної збірної України на 2017 рік
Федерація тхеквондо України оголосила склад збірної команди України на 2017-й рік. Серед кращих спортсменів країни опинилися і четверо представників Полтавщини.
До основного складу збірної потрапив кременчужанин Олександр Лизун (тренер Володимир Лизун). До резервного складу — полтавка Катерина Погребняк (тренери Михайло та Роланд Шамян) і кременчужанка Дар’я Кареліна (тренер Василь Карелін). Також до основного складу збірної Інваспорт потрапив полтавець Вадим Боярин (тренер Юрій Шавиро), повідомляє «Полтавщина Спорт»
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