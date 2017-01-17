2017 01 17 21:47:04

Полтавські школярі за два тижні назбирали 10 тонн сміття.

ГО «ЕкоЛтава» провела конкурс «ЧистоТак».

Майже 20 шкіл міста збирали вторсировину. За два тижні вони назбирали 10, 5 тис. тонн сміття.

Про це повідомила лідер громадської організації «Еколтава»

«Це гарний приклад того, що сміття можна сортувати як на підприємстві, так і вдома. Це робити дуже просто», – сказала Юлія Пашковська.

Нагадаємо, в Полтаві діє кілька пунктів прийому вторсировини, куди можна здати на переробку папір, пластик, скло, поліетилен та ін. Знайти підходящий пункт прийому в Полтаві можна за лінком: https://goo.gl/maps/uW1EvWumfoq.