Полтавські рятувальники звільнили з снігового полону 2 авто служби екстреної медичної допомоги

Протягом минулої доби підрозділи ГУ ДСНС у Полтавській області в місті Полтава, а також в Кременчуцькому, Н.Санжарському та Чорнухинськму районах надавали допомогу у буксируванні автомобілів із снігових заметів.

Всього надано допомогу 5 вантажним, 1 легковому автомобілям, а також 2 автомобілям служби екстреної медичної допомоги в яких перебувало 10 чол.

О 12:50 до Державної пожежно-рятувальної частини № 2 смт. Нові Санжари надійшло повідомлення про те, що автомобіль екстреної медичної допомоги, слідуючи за викликом до хворого в с. Рукасі, потрапила до снігового замету. Рятувальники вивільнили автомобіль швидкої допомоги та допомогти йому дібратися до місця виклику.

Загалом з початку погіршення погодних умов (13 листопада 2016 року) вивільнено 11 автомобілів служби ЕМД, 7 автобусів, 476 вантажних та 81 легковий автомобіль, в яких перебувало 752 чол.