2017 01 11 11:21:36

Полтавські рятувальники навчають рибалок правил поведінці на кризі (ФОТО)

Взимку, з появою льодового покриву на водоймах любителі риболовлі масово вирушають на річки, ставки. Проте часом громадяни нехтують правилами безпеки і вважають, що якщо лід є міцним, то нещасних випадків не виникне. Але навіть у морозну погоду існує небезпека опинитися у воді або на відірваній крижині.

Щоб запобігти виникненню нещасних випадків на водоймах, рятувальники ДСНС продовжують проводити активну інформаційно-роз’яснювальну роботу. Фахівці Служби порятунку відвідують місця, де зазвичай збирається найбільша кількість рибалок та нагадують їм правила поведінки на кризі.

Так, хмельницькі рятувальники здійснили профілактичні рейди на водоймах області: на річці Утці в місті Славуті та на місцевих ставках міста Шепетівки. Фахівці ДСНС поспілкувалися з рибалками та нагадали їм, що, вирушаючи у морозну погоду на лід, необхідно тепло вдягнутися аби уникнути обмороження. Категорично забороняється вживати алкогольні напої до та під час перебування на кризі, адже це не сприятиме зігріванню організму, а навпаки. Також не слід йти на водойму поодинці та у нічний час. Вирушаючи на риболовлю, обов’язково необхідно попередити рідних, куди ви йдете.

Фахівці Служби порятунку Миколаївщини впродовж минулих вихідних здійснили інформаційно-просвітницькі рейди майже у кожному районі області. Під час заходу рятувальники провели профілактичні бесіди з рибалками, розповіли їм про статистику гибелі людей на воді в зимовий період, основні причини трагічних випадківта вручили їм пам’ятки із правилами безпеки під час перебування на льоду.

Подібні рейди відбулися і в Рівненській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Запорізькій, Кіровоградсьькій, Полтавській, Чернігівській областях.

Шановні громадяни! Дотримуйтесь правил безпеки на кризі. Не дозволяйте дітям самим бавитися на річках, озерах. Бережіть своє життя і в разі нещасного випадку негайно телефонуйте за номером «101».