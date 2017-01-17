Полтавські патрульні переслідували нетверезого водія

Охоронці порядку отримали орієнтування про те, що на вулиці Харківське шосе водій автомобіля Volkswagen Passat перебуває у нетверезому стані. Під час патрулювання інспектори зупинили даний транспортний засіб. Кермувальник проігнорував законні вимоги поліцейських та почав втікати у напрямку Харкова. При цьому останній скоїв наїзд на патрульного, який блокував транспортний засіб. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.
Декілька екіпажів інспекторів продовжили переслідування правопорушника, який неодноразово створював аварійні ситуації на дорозі. Водія зупинили та затримали для складання відповідних матеріалів в селі Зеленківка Чутівського району.
На 50-річного чоловіка патрульні склали адміністративні протоколи за статтями: 130 – керування автомобілем у нетверезому стані, 122-2 – невиконання вимоги про зупинку транспортного засобу та 122-4 – створення аварійної ситуації.
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