2017 01 17 10:14:01

Полтавські патрульні переслідували нетверезого водія

Охоронці порядку отримали орієнтування про те, що на вулиці Харківське шосе водій автомобіля Volkswagen Passat перебуває у нетверезому стані. Під час патрулювання інспектори зупинили даний транспортний засіб. Кермувальник проігнорував законні вимоги поліцейських та почав втікати у напрямку Харкова. При цьому останній скоїв наїзд на патрульного, який блокував транспортний засіб. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.



Декілька екіпажів інспекторів продовжили переслідування правопорушника, який неодноразово створював аварійні ситуації на дорозі. Водія зупинили та затримали для складання відповідних матеріалів в селі Зеленківка Чутівського району.

На 50-річного чоловіка патрульні склали адміністративні протоколи за статтями: 130 – керування автомобілем у нетверезому стані, 122-2 – невиконання вимоги про зупинку транспортного засобу та 122-4 – створення аварійної ситуації.