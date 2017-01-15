У приміщенні спортивного комплексу ГУ НП у Полтавській області відбулися змагання з рукопашного бою серед підрозділів військової частини 3052 Національної гвардії України, поінформували у прес-службі Нацгвардії.
За результатами змагань, найкращою виявилась команда, яка представляла стрілецьку роту з КЕОП.
Командир військової частини Сергій Регеда з нагоди проведення змагань із рукопашного бою нагородив почесною грамотою президента Полтавської обласної федерації шинкіокушинкай та кіокушинкай карате Дмитра Боклащука.
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