2017 01 15 08:50:42

У приміщенні спортивного комплексу ГУ НП у Полтавській області відбулися змагання з рукопашного бою серед підрозділів військової частини 3052 Національної гвардії України, поінформували у прес-службі Нацгвардії.

За результатами змагань, найкращою виявилась команда, яка представляла стрілецьку роту з КЕОП.

Командир військової частини Сергій Регеда з нагоди проведення змагань із рукопашного бою нагородив почесною грамотою президента Полтавської обласної федерації шинкіокушинкай та кіокушинкай карате Дмитра Боклащука.