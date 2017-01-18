Полтавський музей долучився до міжнародного флешмобу музейних селфі
Сьогодні проходить Міжнародний флешмоб музейних селфі в рамках Європейського проекту Culture Themes #MuseumSelfie. Полтавський літертурно-меморіальний музей В.Г.Короленка теж долучився до флешмобу, але у досить нестандартній формі, повідомили у Facebook.
“Сьогодні маленьку частинку музейної колекції (близько 30 експонатів) ми презентували під час лекції “В.Г.Короленко та діти” у Полтавській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 29. Учні 4-х класів разом з педагогами з задоволенням слухали цікаві істоії з життя Володимира Галактіоновича та розглядали фондові речі. Усі охочі зробили селфі з тим експонатом, який найбільше сподобався”, – написала науковий співробітник музею Людмила Вітенко.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+