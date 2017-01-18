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Культура, Полтавщина, Суспільство



2017 01 18 16:56:17

Полтавський музей долучився до міжнародного флешмобу музейних селфі

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Сьогодні проходить Міжнародний флешмоб музейних селфі в рамках Європейського проекту Culture Themes #MuseumSelfie. Полтавський літертурно-меморіальний музей В.Г.Короленка теж долучився до флешмобу, але у досить нестандартній формі, повідомили у Facebook.

“Сьогодні маленьку частинку музейної колекції (близько 30 експонатів) ми презентували під час лекції “В.Г.Короленко та діти” у Полтавській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 29. Учні 4-х класів разом з педагогами з задоволенням слухали цікаві істоії з життя Володимира Галактіоновича та розглядали фондові речі. Усі охочі зробили селфі з тим експонатом, який найбільше сподобався”, – написала науковий співробітник музею Людмила Вітенко.

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