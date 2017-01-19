Полтавські медики попереджають про другу хвилю грипу, але говорять вакцина є
Лікарі-інфекціоністи попереджають про другу хвилю грипу і закликають подбати про профілактику. Найефективнішим засобом залишається вакцинація. Про це повідомляють у прес-центр ДОЗ ОДА.
Захворювання на грип та ГРВІ загрожує повернутися. Але лікарі вкотре наголошують, що краще попередити, ніж перехворіти. Розпізнати грип нескладно: різке підвищення температури до 39-40°С, сильний біль у горлі, м’язах, суглобах, головний біль, кидає то в жар, то в холод, кашель, нежить – незмінні клінічні ознаки хвороби.
Ефективність вакцинації доведена – від 70 до 90%. Імунітет після щеплення розвивається через 14 днів і діє від півроку до року. Своєчасна вакцинація знижує захворюваність на грип у кілька разів, пом’якшує перебіг хвороби, скорочує її тривалість і запобігає ускладненням, зменшує ризик виникнення і загострення хронічних захворювань. Під час епідемії вона також є ефективною, однак протягом 7-15 днів після вакцинації необхідно проводити неспецифічну медикаментозну профілактику, так як в цей період організм стає найбільш вразливим.
Придбати вакцини у Полтаві можна у мережах аптек «Тріоль», «Ваша аптека», «Полтавафарм», «Ліки Полтавщини».
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