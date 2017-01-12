2017 01 12 11:38:51

Полтавські комунальники працюють цілодобово

Комунальні служби міста цілодобово працюють, ліквідовуючи наслідки снігопадів. Так, у ніч з 11 на 12 січня на дороги міста вийшли 35 одиниць техніки. Саме у нічний час, коли немає активного руху транспорту, є можливість більш оперативно розчистити вулиці.

Як повідомляють у Полтавській міській раді, пріоритет у роботі комунальників – розчистка автошляхів, якими курсує громадський транспорт. Також, виконували роботи по розчистці доріг у віддалених мікрорайонах міста. Зокрема, у селищах Вороніна, Червоний шлях, Лісок, Клімовка.

Працювала техніка по вул. Балакіна та вул. Сковороди, у мікрорайоні Левада, Сади. Прочищено під’їзди до усіх дошкільних та загальноосвітніх закладів міста. На постійному контролі і шляхи до медичних закладів.

Також, вночі виконували роботи по вивезенню снігу з центральних автошляхів та центрального ринку.

Для безпеки пересування, автошляхи посипали піщано-соляною сумішшю.

Комунальним службам у роботі по ліквідації наслідків негоди допомагали підрозділи національної поліції та ДНС.

На сьогодні у планах роботи комунальних служб – зняття бурульок та снігових шапок з покрівель будинків, розчистка дворових проїздів та зупинок громадського транспорту.

Разом з тим, міська влада звертається до керівників підприємств та установ, закладів торгівлі, громадського харчування, власників і орендарів будинків, з проханням утримувати закріплені за ними території у належному стані. Не паркувати автомобілі уздовж вулиць, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.