2017 01 11 14:56:55

Полтавська психолог розповіла про гармонійний розвиток дитини

Кожній дитині властиві свої особливості пізнавальної діяльності, емоційного життя, волі та характеру, що зумовлюють необхідність індивідуального підходу, який батьки або вихователь через різні причини не завжди можуть забезпечити через існуючі професійні бар’єри чи психологічну незрілість.

Ми досягаємо психологічної зрілості, коли здатні контролювати свої бажання та почуття. Сам по собі фізіологічний розвиток ніяк не гарантує тих змін в психіці, які абсолютно необхідні людині, щоб не залишатись «маленькою» в такій виключно важливій сфері нашого життя, як почуття, емоції, бажання. Ми намагаємось, щоб дитина досягла повної психологічної зрілості, але ж на розвиток дитини будуть впливати усі наші вчинки.

Потрібно пам’ятати, як пише Алан Фром, про наступні сім пунктів, які впливають на гармонічний розвиток дитини.

1) Наша власна психологічна зрілість, поведінка дорослого – це означає мудра, виважена, спокійна поведінка по відношенню до дитини.

2) Неправильний підхід до дитини при формуванні певних життєвих навичок (сон, харчування т.д.).

3) Не заважати переходити дитині з однієї стадії розвитку навичок в іншу, (смоктання, їжа, пиття з чашки) в розвитку дитини, але й не вважати дитину дорослішою, ніж вона є.

4) Дитина повинна хотіти і почувати себе дорослою, це ми можемо стимулювати заохоченням та підбадьорюванням .

5) Любити своїх дітей, але й любити інших людей, де любов до дитини буде як частина загальної любові до інших людей. А любити – це означає сприймати, заохочувати та бажати мирного співжиття.

б) Дитина може розвиватися гармонійно тільки тоді, коли в неї буде можливість все краще і краще пізнавати себе, свої можливості, ресурси, і за допомогою нас, дорослих, усвідомлювати це в процесі приязної розмови.

7) Одна із основних відмінностей психологічної зрілої людини полягає в здатності від чогось відмовитись. Усім нам неприємно почути відмову будь в чомусь. Життя буде простішим, якщо ми навчимося відмовлятись в чомусь і цьому навчимо дитину. У віці 3,5-4 роки багато дітей починають розмову зі слова «хочу», і ми легко і часто кажемо дитині «ні», але це «ні» дуже важливо oбґрунтувати «чому ні», чому саме ми відмовляємо, і тоді дитина сприймає це усвідомлено та спокійно.

Часто батьки не знають, як вчинити, коли розмова йде про гроші, які ми даємо дитині або витрачаємо на її «хочу». Багато разів ми з вами чули від 2-3-х річних дітей «Хочу!», яке видозмінюється на «Купи!» в 4-5-ти річних дітей. З одного боку, батьки намагаються проявити батьківську любов та турботу, але ж одночасно бажають, щоб у дітей розвивалась відповідальність . Як каже Алан Фром, діти можуть рости в однакових умовах, але з часом будуть сильно відрізнятися в своєму відношенні до грошей.

Одна людина може стабільно стояти на ногах, навіть маючи зовсім незначний капітал, тому що вона вміє розпоряджатися ним, а інша людина буде постійно знаходиться на межі банкротства, хоча і заробляти набагато більше. Причиною цьому є те, що мистецтво користуватися грошами відображає наше вміння контролювати свої бажання. Чим менше ми знаємо себе та розуміємо свої бажання, тим менше ми можемо керувати ними, а отже – й своїми грошима, які необхідні для задоволення їхніх бажань.

Ви, мабуть, неодноразово зустрічалися з тим, що дитина дуже хоче якусь іграшку та вона сама, ця іграшка, насправді, зовсім не потрібна дитині, через тиждень вона вже не грає з нею. Іграшка для дитини є символом нашої любові до дитини, через іграшку дитина змушує нас показувати їй любов до неї, звісно на підсвідомому рівні.

Економічна відповідальність – це не є любов’ю до грошей, це вказує на психологічну зрілість особистості, яку ми й повинні виховувати в дитини.

Практичний психолог Вікторія Семенова