2017 01 25 14:29:52

Полтавська обласна рада планує затвердити цільову регіональну програму “Власний дім” на 2017-2021 роки

Сьогодні під час засідання постійної комісії обласної ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку розглянули питання про затвердження цільової регіональної програми «Власний дім» на 2017-2021 роки. Депутати вирішили внести це питання до порядку денного на наступну сесію Полтавської обласної ради, яка відбудеться 31 січня.

У засіданні взяли участь заступник голови Полтавської ОДА Андрій Пісоцький, заступники голови Полтавської облради Анатолій Ханко та Євгеній Холод, начальники профільних управлінь, та депутати обласної ради – члени постійної комісії з питань ЖКГ.

Як повідомив начальник Управління містобудування та архітектури Олександр Панков, програма “Власний дім” спрямована на реалізацію державної політики України у галузі житлового будівництва, збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва, поліпшення інженерного забезпечення та благоустрою житла. Виняткова суспільна актуальність і доцільність розробки Програми обумовлені наступними факторами: низька забезпеченість сільських жителів області упорядкованим житлом; відсутність традиційних централізованих джерел фінансування будівництва індивідуального житла; з дорожчання житлового будівництва та недоступність його для більшості населення; недостатній розвиток особистого підсобного господарства.

Основна мета Програми – поліпшення житлово-побутових умов сільських жителів шляхом надання їм кредитів для будівництва, добудови та реконструкції існуючого житла; придбання на вторинному ринку житлових будинків, інженерного облаштування житла; розширення на території області інвестування в будівництво та придбання житла на селі, здешевлення його вартості, створення забудовникам сприятливих умов для спорудження житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями; покращення соціально-демографічної ситуації, стимулювання закріплення і зростання чисельності молоді на селі через надання пільгових кредитів молодим сім’ям та молодим спеціалістам, учасникам АТО та внутрішньо переміщеним особам.

“Поліпшення житлово-побутових умов сільського населення є одним з найактуальніших завдань подальшого соціально-економічного розвитку села. Більша частина сільського житлового фонду не відповідає сучасним вимогам через зношеність та застарілість архітектурно-планувальних рішень. Це створює неприйнятні умови проживання в сільській місцевості особливо молоді. Велика кількість сільських жителів у найбільш активному молодому віці виїжджає в міста та за кордон в пошуках роботи та гідних умов проживання, що загострює проблему забезпеченості сільського господарства, яке відроджується молодими кваліфікованими кадрами”, – зазначив начальник Управління містобудування та архітектури Олександр Панков.

Більш детально ознайомитись з цільовою програмою “Власний дім”на 2017-2021 роки, можна на сайті Полтавської облради.