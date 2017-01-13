MENU
Культура, Полтавщина, Суспільство



2017 01 13 10:23:51

Полтавська обласна бібліотека ім. Гончара запрошує вшанувати кіборгів

15940860_1850027328610703_4689361855719800642_n

Бібліотека Гончара запрошує вшанувати кіборгів. 20 січня о 16 годині, у приміщенні Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара, відбудеться вечір – зустріч ” Ніхто, крім нас”, присвячений захисникам Донецького аеропорту.

Бібліотека знаходиться за адресою: місто Полтава, вул. Енгельса, 25-а. Телефон для довідок: 67-64-02.

Мітки:

Loading...

48 queries in 0,429 seconds.