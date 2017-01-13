Полтавська обласна бібліотека ім. Гончара запрошує вшанувати кіборгів

Бібліотека Гончара запрошує вшанувати кіборгів. 20 січня о 16 годині, у приміщенні Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара, відбудеться вечір – зустріч ” Ніхто, крім нас”, присвячений захисникам Донецького аеропорту.