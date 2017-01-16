2017 01 16 10:58:07

Полтавська лікар-інфекціоніст: “Профілактика – найкращий захист від грипу та ГРВІ”

Грип продовжує залишатися найбільш масовим інфекційним захворюванням. Він є єдиною інфекцією, що періодично викликає пандемії, які охоплюють до 30% населення земної кулі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щороку на грип хворіють від 5 до 15% населення, причому близько 50% – діти. Мільйони людей змушені на час хвороби перервати справи, терпіти економічні збитки, зносити фізичні негаразди. З панікою, що має місце нині у суспільстві щодо побоювання захворіти на грип, стикнулася майже кожна родина.

Єдиним надійним засобом уберегтися від грипу є щорічна вакцинація – це специфічний вид профілактики. Перевагою від застосування вакцин проти грипу, всупереч поширеній думці про небезпеку від щеплення, є те, що ці вакцини не містять вірусу, а лише деякі його білки, до яких розвивається імунітет та ніяк не можуть зашкодити людині. Вакцини створюються на основі самих збудників і включають в себе антигени всіх видів грипу конкретного сезону, знімаючи потребу окремого щеплення проти кожного виду.

Вакцинації потребує кожна людина, яка турбується про своє здоров’я і здоров’я оточуючих. Ефективність її сягає від 75% до 96%. Своєчасна вакцинація знижує захворюваність на грип у кілька разів, пом’якшує перебіг хвороби, скорочує її тривалість і запобігає ускладненням, зменшує ризик виникнення і загострення хронічних захворювань.

Оптимальний період проведення вакцинації жовтень-листопад , коли епідемія ще не почалась. Під час епідемії вона також є ефективною, однак протягом 7-15 днів після вакцинації необхідно проводити неспецифічну медикаментозну профілактику, так як в цей період організм стає найбільш вразливим.

Імунітет після щеплення розвивається через 14 днів, він короткотривалий (6-12 місяців) та є специфічним лише проти тих вірусів, які входять у склад вакцин. Склад вакцин змінюється щороку, містить штами вірусів грипу тих типів, що прогнозуються ВОО3 у поточному епідемічному сезоні.

Виготовлення вакцин упродовж останніх 50-ти років постійно удосконалюється, їхня ефективність та чистота постійно покращуються. В наш час використовуються спліт вакцини, яка не містить білків курячих ембріонів, токсинів та характеризуються значно меншим ризиком побічних реакцій. В Україні були зареєстровані та дозволені до застосування в цьому році наступні вакцини: ваксигрип (Франція) та ДжіСіФлю (Корея).

Щеплення проти грипу з метою індивідуального захисту, за рекомендацією лікаря, може проводитися будь-якій особі, починаючи з шестимісячного віку, за відсутності протипоказань. Але існують категорії осіб, яким за станом здоров’я, професією та інших умов вакцинація показана у першу чергу – це так званні групи ризику:

– усі особи, старші 65-літнього віку, незалежно від наявності, або відсутності хронічних захворювань. У цієї категорії осіб захворюваність реєструється у 5-10 разів вище;

– вагітні жінки, в яких різко зростає ризик виникнення ускладнень після грипу. Він може призвести до передчасного зриву вагітності та мертво народження. Інактивована вакцина проти грипу не несе на собі негативних наслідків для дитини та є безпечною. Вакцинація традиційно не проводиться протягом першого триместру вагітності. Вакцина проти грипу є безпечною;

– для матерів, які годують груддю. Антитіла що утворюються матір’ю у відповідь на щеплення, проникають до грудного молока й утворюють додатковий захист для дитини;

– діти, підлітки та студенти;

– особи, які страждають на хронічні захворювання легень, серцево-судинної системи;

– особи, які страждають на порушення обміну речовин (ожиріння, цукровий діабет);

– медичні працівники, та особи які працюють у місцях масового перебування людей, робітники сфери обслуговування;

– особи з імунною недостатністю, у тому числі ВІЛ- інфіковані.

Отже, робити щеплення необхідно, тому що вакцина дозволяє створити імунітет та дає можливість бути готовим до боротьби з ним. За для цього слід уважно ставитися до свого здоров’я, та не легковажитися профілактикою.

Існують також методи неспецифічної профілактики проти грипу, до яких відноситься виконання загальних правил поведінки:

– уникати контакту з хворими людьми, а при контакті – одягати маску;

– під час чхання чи кашлю слід використовувати лікоть, а не долоню;

– часто мити руки з милом або антибактеріальни ми засобами;

– не чіпати брудними руками очі, ніс і рот;

– не використовувати в громадських місцях багаторазові рушники;

– уникати місць великого скупчення людей (видовищних заходів, зборів, зустрічей) та менше користуватися міським транспортом;

– регулярно провітрювати приміщення;

– вести здоровий спосіб життя (повноцінний сон, свіже повітря, активний відпочинок, збалансована їжа, збагачена вітамінами);

– не переохолоджувати ся, уникати стресових ситуацій, що пригнічують імунну систему.

У разі виникнення захворювання необхідно:

– залишитися вдома, щоб не наражати на небезпеку інших людей і уникнути небезпечних ускладнень;

– дотримуватися ліжкового режиму, водного балансу та дієтичного харчування;

– ізолювати хворого члена сім’ї, виділити для нього окремий посуд;

– дотримуватися правил гігієни всім членам родини – використовувати маски, часто мити руки, протирати руки дезінфікуючими засобами;

– при перших симптомах захворювання викликати лікаря – самолікування при грипі є неприпустимим, адже його перебіг може бути не передбачуваним, а ускладнення можуть розвиватися з перших днів захворювання, тільки лікар може правильно оцінити стан хворого і призначити необхідне лікування.

Пам’ятайте, що щеплення є одним із найефективніших засобів профілактики грипу, яке запобігає розвитку ускладнень, в томі числі смертельних.

Будьте здорові, бережіть себе!

Головний лікар Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні, лікар-інфекціоні ст Наталія Свириденко