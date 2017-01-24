2017 01 24 15:00:45

Полтавська благодійна організація презентувала новий проект

Полтавську обласну благодійну організацію «Асоціація паліативної та хоспісної допомоги» дуже хвилює питання неінформованості населення міста та області в медичній сфері, тому цю проблему можна із легкістю виправити, вже є відповідний проект, який має назву «Медичний вісник Полтавщини».

Перший заступник директора Полтавської обласної благодійної організації «Асоціація паліативної та хоспісної допомоги», магістр з економіки та менеджменту, управління проектами Андрій Олєйніков – автор та розробник цього проекту зазначив, що інформаційна змістовність ефективність цього проекту, його потужність залежить від співпраці із чиновниками управління медичної сфери міста та області. Така інформаційна обізнаність населенню просто необхідна.

«Інформаційний проект, який буде містити наступні заходи:

– „Підтримай заходи із запобігання травматизму в Полтаві”;

– Видання газети «Ваше здоров’я» та іншої друкованої продукції;

– „Дізнайся більше про медичний туризм!”;

– „Дізнайся більше про медичну реформу!”;

– „Дізнайся більше про якість послуг у медичних закладах!”

– „Дізнайся більше про щеплення”;

– «Гордість медицини!»;

– «Популяризація діяльності департаменту охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації, управління охорони здоров’я Полтавського міськвиконкому, інших закладів охорони здоров’я та області»;

– «Акція запитай поради у лікаря»;

– «Інновації в медицині»;

– «Привернення уваги полтавців до хоспісного руху на Полтавщині»;

– «Проведення соціологічних опитувань та досліджень в медичній галузі менеджмент, якість послуг, запитання – відповіді»;

– та багато інших, цікавих заходів

Термін реалізації проету 1 рік, він розрахований на всі групи населення, незалежно від віку, статі.

Враховуючи викладене, благодійна організація запрошує до співпраці чиновників медичної сфери управління обласного та міського рівня в реалізації цього проекту, всі пропозиції будуть розглянуті, прохання їх надсилати на адресу: socium.pl@gmail.comіз позначкою «співпраця по проекту «Медичний вісник Полтавщини»». Прохання залишати свої контактні дані.