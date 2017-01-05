Полтавщина реалізувала найбільше в Україні молока

З січня по листопад минулого року найбільшу кількість молока реалізували в Полтавській області (382,86 тис.т, -2,3%). Не набагато відстали в Черкаській (256,38 тис.т, + 1,7%) і Київській (217,62 тис.т, +4,4%) областях.
Про це свідчать дані Держстату, повідомили в АВМ.
Українські підприємства за підсумками січня-листопада 2016 р реалізували 2,3 млн т молока сільськогосподарських тварин усіх видів, що на 4,6 тис. т менше, ніж за аналогічний період 2015 р
При цьому, найбільший приріст реалізації молока зафіксували в Івано-Франківській (79,4% до 19,86 тис.т) і Кіровоградській (+ 41,2% до 45,24 тис.т) областях.
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