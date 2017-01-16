2017 01 16 12:17:07

Полтавщина отримала субвенцію з держбюджету для проведення виплати соцдопомог у повному обсязі

В області проведена виплата державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової допомоги на дітей та допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу за січень 2017 року. Про це поваідомили у Полтавській ОДА.

На обліку в органах соціального захисту населення перебуває 134,3 тис. одержувачів зазначених видів виплат.

Для здійснення виплати вказаних допомог за січень 2017 року районними управліннями соціального захисту населення зареєстровані фінансові зобов’язання в органах державної казначейської служби на загальну суму 110,3 млн грн.

5 січня 2017 року в область надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для проведення виплати допомог у повному обсязі.

Виплата проводиться установами поштового зв’язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків.

Вказані види державної допомоги виплачуються відповідно до Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 р. № 256.