2017 01 12 12:40:37

Полтавщина – єдина область в Україні, що запровадила власну програму соціальної адаптації та оздоровлення військовослужбовців-учасників АТО

На рівні держави для учасників АТО та членів їх родин запроваджено ряд пільг і соціальних гарантій. Однак, розуміючи, що цього не достатньо, з метою посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції та надання додаткових соціальних гарантій саме на місцевому рівні, Полтавська область одна з перших прийняла обласну комплексну програму.

Згідно програми з 2014 року було вирішено питання надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих, пораненим учасникам антитерористичної операції. Про це повідомили у Полтавській ОДА.

Крім того, область перша і єдина в Україні з 2015 року запровадила власну програму соціальної адаптації та оздоровлення військовослужбовців – учасників антитерористичної операції в рамках обласної комплексної програми. Так, для військовослужбовців та членів родини проводиться оздоровлення в оздоровчих закладах області одночасно з наданням психологічних, реабілітаційних та інших послуг. Протягом 2015 – 2016 років 3623 учасники АТО та члени їх сімей пройшли оздоровлення, зокрема, у санаторіях та курортах Миргорода, Великої Багачки, Нових Санжар та Зінькова, які відомі завдяки лікувальній базі та цілющій мінеральній воді.

Також вирішено питання оздоровлення дітей віком до 7 років загиблих учасників антитерористичної операції спільно з матерями.

Враховуючи спільну відповідальність за вирішення питань підняття рівня соціального захисту населення з 2016 році за рахунок коштів місцевих бюджетів членам сімей загиблих та зниклих безвісті учасників антитерористичної операції та воїнів-інтернаціоналістів надається 50-відсоткова пільга з оплати житлово-комунальних послуг (додатково до державної 50- відсоткової пільги).

Реалізацію основних напрямків Програми, які діяли у 2016 році, продовжено на 2017 рік. Плановий обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів обласного бюджету у поточному році складає майже 17 млн. грн.

Крім того, область не зупиняється на досягнутому. З поточного року впроваджуються нові напрямки Програми, а саме:

– сім’ї з дітьми загиблих учасників антитерористичної операції щомісячно будуть отримувати допомогу у розмірі прожиткового мінімуму в розрахунку на одну особу на кожну дитину віком до 18 років (1544 грн);

– члени сімей загиблих ветеранів війни, з числа учасників антитерористичної операції, зможуть пройти санаторно-курортне лікування в оздоровчих закладах області.

Також, сім’ї загиблих військовослужбовців, смерть яких пов’язана з безпосередньою участю в АТО, які перебували на обліку за місцем проживання як потребуючі поліпшення житлових умов, отримають грошову компенсацію вартості самостійно придбаного житла. Крім того, учасники бойових дій зможуть отримати безповоротну часткову фінансову допомогу на будівництво (придбання) житла за рахунок коштів обласного бюджету (в розмірі 25% нормативної вартості житла) за умови надання самим учасником АТО, учасником бойових дій інформації про інші 75% фінансування придбання житла.

До-речі, нові напрямки Програми обговорено та погоджено Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації з громадськими організаціями, які опікуються питаннями соціального захисту учасників АТО та членів сімей загиблих, обласним Центром допомоги учасникам АТО та сектором у Полтавській області Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. Робота в даному напрямку триває.