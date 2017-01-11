2017 01 11 15:07:36

Полтавщина готується до відзначення Дня Соборності України та Дня пам’яті Героїв Крут

Сьогодні в облдержадміністрації відбулася робоча нарада щодо відзначення в області Дня Соборності України та Дня пам’яті Героїв Крут.

У заході взяли участь заступник керівника апарату – начальник оргвідділу апарату ОДА Віктор Іванченко, директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вадим Штефан, керівники причетних структурних підрозділів ОДА, представники інших органів влади та громадськість.

«22 і 29 січня ми відзначаємо День Соборності України та День пам’яті Героїв Крут. Усі ці заходи мають на меті зміцнення пошани українських громадян до незалежності України та формування єдиної сильної української нації», – зазначив Вадим Штефан.

У ці дні заплановано проведення тематичних урочистих та меморіальних заходів, покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків, присвячених видатним державним діячам, іншим особам, які зробили вагомий внесок у державотворення, місць поховання загиблих учасників антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях. Про це повідомили у Полтавській ОДА.

Як зазначила заступник начальника – начальник відділу охорони культурної спадщини та культурної політики управління культури облдержадміністрації Валентина Вождаєнко, 20 січня у Полтавському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені М.В. Гоголя відбудеться тематичний урочистий концерт.

На фасадах державних установ, підприємств, організацій області будуть вивішені Державні прапори України. З нагоди державних свят заплановано проведення молебень за Україну та український народ.

У навчальних закладах, центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, бібліотеках, закладах культури області передбачено проведення пізнавальних, навчально-виховних заходів, круглих столів, тематичних бесід, лекцій, конференцій, виставок тематичної літератури, присвячених висвітленню подій, пов’язаних з історією українського державотворення, боротьбою українського народу за незалежність, зустрічей з учасниками антитерористичної операції Донецькій і Луганській областях.

У музейних та бібліотечних закладах області заплановано поновлення тематичних експозицій , які присвячені історії та діяльності Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки, подвигу Героїв Крут, їх ролі в процесі здобуття незалежності України.