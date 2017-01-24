2017 01 24 15:02:47

Полтавець завоював 5 золотих медалей на всеукраїнських змаганнях

Полтавець Богдан Касьян завоював п’ять «золотих» нагород на всеукраїнському турнірі в Шостці. Про це повідомляє “ Полтавщина Спорт “.

У Шостці відбувся Всеукраїнський турнір з плавання пам’яті Ігоря Привалова. У змаганнях взяли участь спортсмени з різних областей України, зокрема і з Полтавщини.

Полтавець Богдан Касьян здобув одразу п’ять золотих нагород на п’яти різних дистанціях. З цих медалей три Богдан здобув особисто, і дві в естафетах.

Богдан Касьян переміг на таких дистанціях: 50 метрів вільним стилем — фінішував з часом 22,84 секунди; 50 метрів на спині — 25,59 секунд; 50 метрів батерфляєм — 26,12 секунд. Також він переміг в естафетах 4×50 вільним стилем і 4×50 комбінованим стилем