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Знай Наших!, Полтавщина, Спорт, Суспільство



2017 01 24 15:02:47

Полтавець завоював 5 золотих медалей на всеукраїнських змаганнях

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Полтавець Богдан Касьян завоював п’ять «золотих» нагород на всеукраїнському турнірі в Шостці. Про це повідомляє “Полтавщина Спорт“.

У Шостці відбувся Всеукраїнський турнір з плавання пам’яті Ігоря Привалова. У змаганнях взяли участь спортсмени з різних областей України, зокрема і з Полтавщини.

Полтавець Богдан Касьян здобув одразу п’ять золотих нагород на п’яти різних дистанціях. З цих медалей три Богдан здобув особисто, і дві в естафетах. 

Богдан Касьян переміг на таких дистанціях: 50 метрів вільним стилем — фінішував з часом 22,84 секунди; 50 метрів на спині —  25,59 секунд; 50 метрів батерфляєм —  26,12 секунд. Також він переміг в естафетах 4×50 вільним стилем і 4×50 комбінованим стилем

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