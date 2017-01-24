Полтавець затримав злодія, який заліз до нього в будинок
Увечері 20 січня полтавець, який із сім’єю проживає в одному з будинків по вулиці Сурікова (мікрорайон Юрівка), затримав злодія. Зловмисник через вікно намагався проникнути до помешкання, в якому після роботи відпочивав чоловік. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.
Щоб відрізати злодію шлях до втечі, чоловік вибіг на вулицю, через відчинене вікно заскочив до будинку і почав затримувати злодія. Зловмисник чинив супротив, йому вдалось дістати балончик та приснути сльозогінним газом в обличчя господаря. Однак, власник будинку виявився сильнішим, зумів подолати опір злодія та за допомогою сусідів викликати поліцію.
Затриманим виявився 36-річний полтавець, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок. Після сутички з власником будинку, він отримав тілесні ушкодження і декілька днів перебував на лікуванні в одному з медичних закладів міста Полтава. Відділенням поліції № 1 відносно нього розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 15 та частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (замах на крадіжку). За скоєне йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.
«З’ясувавши усі обставини події, ми дійшли висновку, що при затриманні чоловіка, який намагався скоїти крадіжку, – повідомив заступник начальника відділення поліції № 1 міста Полтава Михайло Ільницький, – власник помешкання не перевищив заходів, необхідних для його затримання і діяв у межах необхідної оборони».
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