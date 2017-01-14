2017 01 14 12:54:44

У Полтаві на вул. Гожулівській 39-річний чоловік отримав вогнепальні поранення у голову та потрапив до лікарні у тяжкому стані — обставини події поки невідомі.

Його виявили з вогнепальними пораненнями в області голови, повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини

Чоловіка у тяжкому стані привезли у лікарню. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група поліції, яка з’ясовує обставини події.