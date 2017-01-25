2017 01 25 11:36:31

Полтавці побували у німецьких містах-побратимах та обговорили спільні проекти

Протягом 17-19 січня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Світлана Тарашевська, директор Комунальної організації «Інститут розвитку міста» Юрій Левченко та начальник відділу КО «Інститут розвитку міст» Петро Перетятько, завітали до міста Остфільдерн, аби обговорити можливі напрями співпраці та реалізації спільних проектів, що будуть профінансовані німецьким урядом.

Як повідомили у Полтавській міській раді, під час зустрічі німецька та українська сторони розглянули декілька проектів, які попередньо були підготовлені управліннями Полтавського міського виконавчого комітету та стосувалися різних сфер міського розвитку. Зокрема, це були питання освіти, медицини, культури, енергозбереження та інші. У свою чергу німецькі партнери презентували свій досвід у сфері просторового розвитку міста, у вирішенні питань водовідведення та теплопостачання.

У ході триденної дискусії, сторони дійшли до згоди реалізувати проект, що стосується екологічного виховання підростаючого покоління.

Заступник міського голови Світлана Тарашевська зауважила, що розвиток міста має бути комплексним, і виховання у підростаючого покоління любові до навколишнього середовища – один із найважливіших факторів. Тож, проект, запропонований полтавськими делегатами, стосувався екологічного виховання школярів.

Представники німецької програми Engagement global (сервіс для ініціатив в області розвитку громад) також схвалили цю ідею, як таку, що відповідає пріоритетним сферам фінансування. Відтак, була досягнута домовленість з містом-побратимом Остфільдерн про детальну розробку заходів у рамках запропонованої теми.

За умовами програми підтримки партнерства міст, заявку на реалізацію проектів подає німецьке місто. Тож, після подачі заявки, буде запропонований та розроблений ряд заходів, які будуть впроваджуватись спільно з управліннями Полтавського міськвиконкому.

Максимальна сума коштів, яку виділяють на реалізацію ініціативи, становить 50 тисяч євро. У його рамках можливе фінансування поїздок делегацій для вивчення досвіду, проведення різноманітних конференцій, розробка навчальних програм та інше. Зараз проект знаходиться на етапі технічного оформлення.