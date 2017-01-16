2017 01 16 12:01:05

Полтава може стати центром книжкового ярмаркування

Полтава може стати центром книжкового ярмаркування. Таку пропозицію під час апаратної наради висловив голова обласної ради Олександр Біленький.

“У Львові є Форум видавців, а у нашій області немає такого масштабного просвітницького заходу. Полтава — це духовна столиця України, тож було б непогано, аби Полтава стала центром книжкового ярмаркування”, – зазначив Олександр Біленький.

Пропозицію голови облради підтримав й очільник облдержадміністрації Валерій Головко.

Нині на Полтавщині діє 5 комунальних поліграфічних видавництв – „Полтавський літератор”, „Гадяч”, „Лубни”, „Кобеляки” та Глобинське видавництво „Поліграфсервіс”. У видавництвах області щороку виходять понад 200 назв книг різної тематики, але наклади цих видань незначні, переважно до 1 тис. примірників, розповів директор департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА Вадим Штефан.

“За 2016 рік видавництвами області видано 219 назв книг загальним накладом 69,1 тис. примірників. Щодо комунальних видавництв, то протягом минулого року вони випустили 59 книжкових видань (26,9 % від усіх книг) накладом 10,7 тис. примірників, з них українською мовою – 196 найменувань книг, а це – 89,5 %”, – зазначив Вадим Штефан.

За словами очільника профільного департаменту, матеріально-технічний рівень комунальних видавництв не відповідає сучасним вимогам. Зношеність поліграфічного обладнання сягає 70 – 90 %. Також серед головних чинників, які погіршують можливості розвитку комунальних видавництв, є зростання цін на папір та поліграфічні послуги, стрімке підвищення тарифів на комунальні послуги, зменшення кількості замовників.

“Полтавщина входить до переліку тих областей, де підтримка книговидавництва обласної влади — на високому рівні. Протягом минулого року реалізовано 15 соціально значущих видавничих проектів місцевих авторів тиражем 9,96 тис. примірників на суму 697 тис. грн. з коштів обласного бюджету. У порівнянні з минулими роками ситуація кардинально змінилась: у 2015 році – 6, у 2014 – 2”, – додав Вадим Штефан.

На підтримку книговидання та книгорозповсюдження на Полтавщині у 2017-ому передбачено 796 тис. грн на забезпечення підтримки місцевих видавництв та авторів. Також цього року НРП-центром заплановано підготувати до друку видання до 100-річчя Української революції, 80-річчя Полтавської області та черговий 6-й том Полтавіки” – „Наука і освіта”.

Вадим Штефан додав, що соціально значущі книги безкоштовно розповсюджують у бібліотеки та музеї області, передають творчим спілкам.

Видавці області щороку беруть участь у різноманітних виставкових заходах: щорічна Київська міжнародна книжкова виставка-ярмарок, „Книжкові контракти”, міжрегіональна виставка-ярмарок „Книжкова весна на Полтавщині”. У минулому році вперше книги Полтавщини представили на щорічному Міжнародному книжковому „Форумі видавців у Львові”. Окрім того, із 2007 року Департамент щорічно проводить конкурс „Краща книга Полтавщини”.