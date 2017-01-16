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2017 01 16 12:01:05

Полтава може стати центром книжкового ярмаркування

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Полтава може стати центром книжкового ярмаркування. Таку пропозицію під час апаратної наради висловив голова обласної ради Олександр Біленький.

“У Львові є Форум видавців, а у нашій області немає такого масштабного просвітницького заходу. Полтава — це духовна столиця України, тож було б непогано, аби Полтава стала центром книжкового ярмаркування”, – зазначив Олександр Біленький.

Пропозицію голови облради підтримав й очільник облдержадміністрації Валерій Головко.

Нині на Полтавщині діє 5 комунальних поліграфічних видавництв – „Полтавський літератор”, „Гадяч”, „Лубни”, „Кобеляки” та Глобинське видавництво „Поліграфсервіс”. У видавництвах області щороку виходять понад 200 назв книг різної тематики, але наклади цих видань незначні, переважно до 1 тис. примірників, розповів директор департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА Вадим Штефан.

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За 2016 рік видавництвами області видано 219 назв книг загальним накладом 69,1 тис. примірників. Щодо комунальних видавництв, то протягом минулого року вони випустили 59 книжкових видань (26,9 % від усіх книг) накладом 10,7 тис. примірників, з них українською мовою – 196 найменувань книг, а це – 89,5 %”, – зазначив Вадим Штефан.

За словами очільника профільного департаменту, матеріально-технічний рівень комунальних видавництв не відповідає сучасним вимогам. Зношеність поліграфічного обладнання сягає 70 – 90 %. Також серед головних чинників, які погіршують можливості розвитку комунальних видавництв, є зростання цін на папір та поліграфічні послуги, стрімке підвищення тарифів на комунальні послуги, зменшення кількості замовників.

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Полтавщина входить до переліку тих областей, де підтримка книговидавництва обласної влади — на високому рівні. Протягом минулого року реалізовано 15 соціально значущих видавничих проектів місцевих авторів тиражем 9,96 тис. примірників на суму 697 тис. грн. з коштів обласного бюджету. У порівнянні з минулими роками ситуація кардинально змінилась: у 2015 році – 6, у 2014 – 2”, – додав Вадим Штефан.

На підтримку книговидання та книгорозповсюдження на Полтавщині у 2017-ому передбачено 796 тис. грн на забезпечення підтримки місцевих видавництв та авторів. Також цього року НРП-центром заплановано підготувати до друку видання до 100-річчя Української революції, 80-річчя Полтавської області та черговий 6-й том Полтавіки” – „Наука і освіта”.

Вадим Штефан додав, що соціально значущі книги безкоштовно розповсюджують у бібліотеки та музеї області, передають творчим спілкам.

Видавці області щороку беруть участь у різноманітних виставкових заходах: щорічна Київська міжнародна книжкова виставка-ярмарок, „Книжкові контракти”, міжрегіональна виставка-ярмарок „Книжкова весна на Полтавщині”. У минулому році вперше книги Полтавщини представили на щорічному Міжнародному книжковому „Форумі видавців у Львові”. Окрім того, із 2007 року Департамент щорічно проводить конкурс „Краща книга Полтавщини”.

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