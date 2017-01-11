2017 01 11 20:05:48

Полтава долучилася до міжнародного флешмобу музейних селфі

18 січня 2017 року відбудеться Міжнародний флешмоб музейних селфі. В Україні така акція пройде вретє.

Полтавсьий Краєзнавчий музей запрошує взяти участь в акції. Для цього необхідно прийти до і зробити селфі з експонатом, який Вам подобається, або на фоні музею. Будемо чекати ваших фото на наших сторінках в соцмережах. А найбільш вдалі – розмістимо на сайті нашого музею.

Про це повідомили на сайті музею.

Так, як музей 18 січня вихідний, то день селфі буде проходити 17 січня, у вівторок. Дозвіл на фотографування мобільними пристоями та планшетами без спалаху не потрібен.