Полтава долучилася до міжнародного флешмобу музейних селфі
18 січня 2017 року відбудеться Міжнародний флешмоб музейних селфі. В Україні така акція пройде вретє.
Полтавсьий Краєзнавчий музей запрошує взяти участь в акції. Для цього необхідно прийти до і зробити селфі з експонатом, який Вам подобається, або на фоні музею. Будемо чекати ваших фото на наших сторінках в соцмережах. А найбільш вдалі – розмістимо на сайті нашого музею.
Про це повідомили на сайті музею.
Так, як музей 18 січня вихідний, то день селфі буде проходити 17 січня, у вівторок. Дозвіл на фотографування мобільними пристоями та планшетами без спалаху не потрібен.
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