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Кримінал, Полтавщина, Суспільство



2017 01 24 11:21:24

Поліція вилучила у полтавця набої, гвинтівку та порох (ФОТО)

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Зброю без маркування,майже 700 патронів різного калібру, та близько півкілограма пороху виявили працівники Полтавського районного відділення поліції у будинку 35-річного жителя району. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

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Правоохоронці провели санкціонований судом обшук та виявили за місцем проживання чоловіка заборонені предмети. А саме гвинтівка без маркувань, схожа на гвинтівку для відстрілу патронів набоїв калібру 5,6 мм, понад 600 набоїв калібру 5,6 мм, близько 70-ти набоїв до мисливської гладкоствольної зброї різного калібру, та близько півкілограма пороху у різних ємностях.

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Чоловік не повідомив працівникам про походження вказаних речей та мету зберігання. Зброю, набої та порох правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

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Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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