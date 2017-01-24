2017 01 24 11:21:24

Поліція вилучила у полтавця набої, гвинтівку та порох (ФОТО)

Зброю без маркування,майже 700 патронів різного калібру, та близько півкілограма пороху виявили працівники Полтавського районного відділення поліції у будинку 35-річного жителя району. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

Правоохоронці провели санкціонований судом обшук та виявили за місцем проживання чоловіка заборонені предмети. А саме гвинтівка без маркувань, схожа на гвинтівку для відстрілу патронів набоїв калібру 5,6 мм, понад 600 набоїв калібру 5,6 мм, близько 70-ти набоїв до мисливської гладкоствольної зброї різного калібру, та близько півкілограма пороху у різних ємностях.

Чоловік не повідомив працівникам про походження вказаних речей та мету зберігання. Зброю, набої та порох правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.