Поліція шукає власників документів, знайдених на вулицях Полтави
Під час патрулювання наряди поліції виявляють загублені документи, паспорти, водійські посвідчення та інше. Зараз вони зберігаються в Управлінні патрульної поліції. Про це повідомляє ГУ НП у Полтавській області.
Тож, якщо ви втратили свої документи на вулицях Полтави, звертайтеся за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 164 (чергова служба Управління патрульної поліції).
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+