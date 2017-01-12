2017 01 12 14:45:49

Поліція шукає власників документів, знайдених на вулицях Полтави

Під час патрулювання наряди поліції виявляють загублені документи, паспорти, водійські посвідчення та інше. Зараз вони зберігаються в Управлінні патрульної поліції. Про це повідомляє ГУ НП у Полтавській області.

Тож, якщо ви втратили свої документи на вулицях Полтави, звертайтеся за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 164 (чергова служба Управління патрульної поліції).