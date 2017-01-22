2017 01 22 12:02:02

Кобеляцьким відділом поліції розшукується безвісти зникла Мільченко Ірина Володимирівна, 1987 року народження, жителька села Трояни Кобеляцького району.

7-го січня цього року вона виїхала з місця проживання та до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме.

Інформацію про можливе місце перебування розшукуваної можна повідомити на цілодобову безкоштовну лінію «102», до Кобеляцького відділу поліції – 0950500366, 0665842750, або будь-яким іншим зручним способом.