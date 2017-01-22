Кобеляцьким відділом поліції розшукується безвісти зникла Мільченко Ірина Володимирівна, 1987 року народження, жителька села Трояни Кобеляцького району.
7-го січня цього року вона виїхала з місця проживання та до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме.
Інформацію про можливе місце перебування розшукуваної можна повідомити на цілодобову безкоштовну лінію «102», до Кобеляцького відділу поліції – 0950500366, 0665842750, або будь-яким іншим зручним способом.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+