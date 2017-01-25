Поліція розшукала “зниклу” 16 річну дівчину

Нагадаємо, до поліції міста Горішні Плавні звернулася жінка та повідомила, що з 22-го січня цього року не виходить на зв’язок та не з’являється вдома її дочка 2001 року народження.
Як повідомляють правоохоронці, три доби знадобилося працівникам відділення поліції № 2 Кременчуцького відділу поліції, аби розшукати неповнолітню. Дівчина увесь цей час перебувала у своїх друзів у місті Горішні Плавні, її життю та здоров’ю нічого не загрожує. Причини свого вчинку розшукувана нині пояснює працівникам поліції.
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