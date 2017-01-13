2017 01 13 12:48:25

Поліція Полтави на цвинтарі затримала розкрадача могил

Поліція Полтави встановила особу полтавця, який обкрадав могили на цвинтарі. Ним виявився 48-річний мешканець селища Яківці, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок. Про це повідомляє Г У НП у Полтавській області .

Встановили зловмисника за допомогою небайдужих мешканців села Яківці. Вони зателефонували до поліції та повідомили, що побачили невідомого чоловіка, який ніс металеву огорожу. Рухаючись по слідам на снігу від місця, де полтавці бачили невідомого, оперативники досить швидко наздогнали його.

Спочатку чоловік заперечував свою вину, говорив, що просто підібрав огорожу, яка лежала посеред дороги. Однак, коли всі разом пішли по залишеним їм слідам у зворотному напрямку, то прийшли до однієї з могил на цвинтарі. Після цього чоловік зізнався, що викрав огорожу з могили.

У ході досудового розслідування слідчим вдалось встановити його причетність до ще декількох крадіжок з цвинтарів, які розташовані в районі селищ Яківці та Дальні Яківці.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавлення волі від чотирьох до семи років.