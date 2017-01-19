2017 01 19 12:08:42

Поліція Полтавщини розшукує громадян, які пограбували будинок у Решетилівці (ФОТО, ВІДЕО)

Поліція розшукує двоє невідомих чоловіків, які 9-го січня цього року в смт Решетилівка намагалися здійснити крадіжку з будинку. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.



До вчинення злочину вказані особи були заздалегідь підготовлені, при собі мали металеве знаряддя для відкриття та злому приміщень. Пошкодивши віконні грати, чоловіки намагались проникнути до будинку місцевого мешканця.

По даному факту у Решетилівському відділенні поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 15 та частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (замах на вчинення крадіжки).

Прикмети злочинців: зріст близько 163 – 168 см, середньої тілобудови. Були одягнені в штани темного кольору та куртки з капюшоном, обличчя було закрите масками (балаклавами).

Інформацію про осіб, яких видно на фото- та відео-зображеннях, а також про місце їх перебування, можна повідомити до Решетилівського відділення поліції за адресою – смт. Решетилівка, вул. Покровська, 26/2, за телефонами – 0669118931, 0536325072, до чергової частини Головного управління Національної поліції в Полтавській області (0532) 51-77-02, на безкоштовну цілодобову лінію «102», або будь-яким іншим зручним способом. Анонімність гарантується.